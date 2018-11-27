Мужчину изрезали и жестоко избили в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 ноября. Полицейские разбираются в обстоятельствах жестокого избиения жителя Санкт-Петербурга, которого госпитализировали в больницу.

Как стало известно ФАН, в понедельник, 26 ноября, мужчину 1974 года рождения доставили в больницу с множественными застарелыми резаными ранами головы, груди конечностей, гематомами лица. У пострадавшего состояние средней тяжести.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах случившегося.