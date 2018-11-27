Пивший весь июль петербуржец скончался в больнице

Санкт-Петербург, 27 ноября. Житель Петербурга, употреблявший алкоголь весь июль, скончался в больнице. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчину 1974 года рождения 27 июля текущего года доставили из квартиры на Бухарестской улице в больницу после месячного запоя. Медики диагностировали у него отравление этанолом тяжелой степени.

Он скончался в больнице 26 ноября, тело поместили в морг. До родственников дозвонится не получается.