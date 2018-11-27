Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Пивший весь июль петербуржец скончался в больнице

39
0 Оставить комментарий

Пивший весь июль петербуржец скончался в больнице

Санкт-Петербург, 27 ноября. Житель Петербурга, употреблявший алкоголь весь июль, скончался в больнице. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчину 1974 года рождения 27 июля текущего года доставили из квартиры на Бухарестской улице в больницу после месячного запоя. Медики диагностировали у него отравление этанолом тяжелой степени.

Он скончался в больнице 26 ноября, тело поместили в морг. До родственников дозвонится не получается.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.