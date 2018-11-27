Пропавшую без вести учительницу ОБЖ разыскивают в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 ноября. Правоохранительные органы Московского района Петербурга разыскивают пропавшую без вести учительницу ОБЖ.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, заявление о пропаже женщины поступило в полицию от ее родственницы. Согласно ему, преподаватель перестала выходить на связь с 24 ноября. Телефон женщины выключен.

Родственники не знают, во что была одета учительница в момент пропажи. На вид женщине 50 лет, рост — 170 сантиметров, волосы светлые, телосложение нормальное. В настоящее время поиски пропавшей продолжаются.