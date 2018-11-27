Пьяный петербуржец угнал автомобиль знакомой и сдал его в аренду

Санкт-Петербург, 27 ноября. Пьяный житель Петербурга угнал автомобиль своей знакомой и сдал его в аренду, сообщил источник ФАН. Как стало известно Федеральному агентству новостей, 26 ноября в полицию обратилась студентка из Петербурга 1995 года рождения.

Она рассказала, что 24 ноября около 23.00 у нее дома находился ранее судимый знакомый 1995 года рождения. После ухода молодого человека девушка обнаружила пропажу ключей от автомобиля. Выяснилось, что Hyundai Solaris черного цвета была припаркована во дворе дома по улице Замшина.

Полиция уточнила, что молодой человек угнал машину, сев за руль в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он сдал ее в аренду. Однако другой информации мужчина предоставить не смог. Позже машину нашли на улице Крупской. Полиция выясняет все детали инцидента.