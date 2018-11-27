Мужчина скончался в Петербурге от сильного обморожения

Санкт-Петербург, 27 ноября. В одну из петербургских больниц Фрунзенского района поступил мужчина с сильным переохлаждением. Спустя несколько часов он скончался, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу.

Мужчина обратился в больницу в минувший понедельник. Как стало известно, пациент обратился за помощью примерно в 05.30, а через два часа он умер.

Медики диагностировали у него острое переохлаждение. У него было сильное обморожение кистей и стоп. Обстоятельства получения переохлаждения остаются неизвестными.