Жительница Ленобласти заявила на бывшего мужа, развращавшего их малолетнюю дочь

Санкт-Петербург, 27 ноября. Жительница Всеволожского района Ленинградской области заявила на бывшего мужа, развращавшего их малолетнюю дочь, сообщил источник ФАН. Как стало известно Федеральному агентству новостей, 26 ноября в полицию обратилась женщина 1984 года рождения. Она рассказала о том, что ее бывший муж 1973 года рождения развращал их несовершеннолетнюю дочь.

Как уточнила мать, инцидент произошел в 2016 году. Мужчина совершил развратные действия в отношении девочки 2009 года рождения. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что красноярец изнасиловал 14-летнюю дочь при первой встрече. 14-летняя дочь без спроса матери отправилась искать своего отца, которого никогда не видела. Девушка хотела наладить отношения. Отца она нашла в селе Каратузском, однако поведение мужчины не совпало с ожиданиями подростка.

40-летний отец, впервые увидев дочь, тут же изнасиловал ее. О том, что произошло, она рассказала инспектору по делам несовершеннолетних.