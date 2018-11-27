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Обгоревшие трупы семейной пары нашли в Киришском районе Петербурга

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Обгоревшие трупы семейной пары нашли в Киришском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 27 ноября. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах смерти семейной пары в Киришском районе Санкт-Петербурга.

Как стало известно ФАН, в понедельник, 26 ноября, в 02.30 в деревне Новинка в сгоравшем частном доме, который находится в Лесном переулке, нашли трупы мужчины 1964 года рождения и женщины 1989 года рождения.

Трупы направлены в морг для установления точной причины смерти, сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку.

Автор: Алексей Громов
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