Обгоревшие трупы семейной пары нашли в Киришском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 27 ноября. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах смерти семейной пары в Киришском районе Санкт-Петербурга.

Как стало известно ФАН, в понедельник, 26 ноября, в 02.30 в деревне Новинка в сгоравшем частном доме, который находится в Лесном переулке, нашли трупы мужчины 1964 года рождения и женщины 1989 года рождения.

Трупы направлены в морг для установления точной причины смерти, сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку.