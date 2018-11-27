Неизвестный с ножом развратил школьницу в подъезде дома в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 ноября. Уголовное дело возбуждено по факту развращения петербургской школьницы в подъезде дома. Об этом стало известно ФАН от источника в правоохранительных органах.

Мужчина, личность которого на данный момент не установлена, в понедельник, 26 ноября, около 15.00 в подъезде дома по Авиационной улице совершил развратные действия, угрожая ножом, в отношении школьницы 2005 года рождения.

Сообщение о преступление поступило в отделение правоохранительных органов от матери девочки в этот же день в 17.50.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах случившегося.