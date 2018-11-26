Площадь пожара в здании на Большом проспекте в Петербурге достигла 400 квадратных метров

Санкт-Петербург, 26 ноября. Больше 20 человек эвакуировали из горящего здания на Большом проспекте на Петроградской стороне в Петербурге.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в понедельник, 26 ноября, в 15.05. На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения в составе 28 единиц техники и 130 человек личного состава.

Возгорание зафиксировали в трехэтажном нежилом здании с мансардным этажом, на первом этаже расположены магазины и салоны, второй и третий этажи — административные помещения.

В 15.18 пожару был присвоен второй повышенный номер сложности, а в 15.24 — третий.

Площадь пожара на втором этаже составляет 400 квадратных метров, есть угроза распространения пожара на третий этаж. Погибших и пострадавших нет.

В районе пожара работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Специалисты каждые 15-20 минут проводят замеры воздуха на предмет содержания опасных веществ. Превышения норм предельно допустимой концентрации не выявлено.

Как стало известно ФАН, эвакуировали 21 человека, сам магазин Bosco от дыма не пострадал.