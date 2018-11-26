Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Горящее здание с бутиками известных брендов в Петербурге сняли на видео

89
0 Оставить комментарий

Горящее здание с бутиками известных брендов в Петербурге сняли на видео

Санкт-Петербург, 26 ноября. Серьезный пожар зафиксировали в Петроградском районе Санкт-Петербурга: горит второй этаж здания, в котором расположены бутики известных брендов. Видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

Горящее здание с бутиками известных брендов в Петербурге сняли на видео

На Большом проспекте на Петроградской стороне горит второй этаж здания 59, где на первом этаже расположены бутики Bosco, Brooks Brothers, Max Mara, Marina Rinaldi. 

Дымом заволокло большую часть проезжей части.

Горящее здание с бутиками известных брендов в Петербурге сняли на видео

К настоящему моменту информации о пострадавших не поступало, детальная информация уточняется.

Горящее здание с бутиками известных брендов в Петербурге сняли на видео

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.