Горящее здание с бутиками известных брендов в Петербурге сняли на видео

Санкт-Петербург, 26 ноября. Серьезный пожар зафиксировали в Петроградском районе Санкт-Петербурга: горит второй этаж здания, в котором расположены бутики известных брендов. Видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

На Большом проспекте на Петроградской стороне горит второй этаж здания 59, где на первом этаже расположены бутики Bosco, Brooks Brothers, Max Mara, Marina Rinaldi.

Дымом заволокло большую часть проезжей части.

К настоящему моменту информации о пострадавших не поступало, детальная информация уточняется.