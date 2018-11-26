Тарифы на проезд в Петербурге могут повысить в 2019 году

Санкт-Петербург, 26 ноября. Жителям и гостям города на Неве в декабре объявят окончательное решение, связанное с вопросом о повышении стоимости проезда в общественном транспорте.

Как передает депутат Заксобрания Александр Егоров, стоимость проезда в общественном городском транспорте может быть повышена, несмотря на то, что ранее в Смольном заявили о том, что тарифы останутся на прежнем уровне.

Планируется, что данный вопрос обсудят после принятия бюджета на следующий год. Заседание пройдет 10 декабря под председательством временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.