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Тарифы на проезд в Петербурге могут повысить в 2019 году

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Тарифы на проезд в Петербурге могут повысить в 2019 году

Санкт-Петербург, 26 ноября. Жителям и гостям города на Неве в декабре объявят окончательное решение, связанное с вопросом о повышении стоимости проезда в общественном транспорте.

Как передает депутат Заксобрания Александр Егоров, стоимость проезда в общественном городском транспорте может быть повышена, несмотря на то, что ранее в Смольном заявили о том, что тарифы останутся на прежнем уровне.

Планируется, что данный вопрос обсудят после принятия бюджета на следующий год. Заседание пройдет 10 декабря под председательством временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Автор: Алексей Громов
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