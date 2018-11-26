Сквер на Васильевском острове в Петербурге предложили назвать в честь драматурга Володина
Санкт-Петербург, 26 ноября. Сквер на новых намывных территориях Васильевского острова в Санкт-Петербурге предложили назвать в честь известного драматурга Александра Володина.
С соответствующей инициативой выступили народный артист СССР Олег Басилашвили, художественный руководитель БДТ имени Товстоногова Андрей Могучий и телеведущая Ника Стрижак.
Столетие со дня рождения известного ленинградского драматурга будут отмечать в феврале 2019 года. Инициаторы предлагают назвать именем Володина именно сквер у залива, который символизирует связь между его любимым городом – Санкт-Петербургом – и Комарово, где находится его могила.
«Имя Володина давно значится на венке славы театрального и литературного Петербурга-Ленинграда. И если мы любим героев и истории, созданные Александром Моисеевичем, мы просто не можем подойти к его столетию, сказав, извините, для вас нет места в нашем городе!» — цитирует «Петербургский дневник» Нику Стрижак.