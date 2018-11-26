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Открытие памятника персонажам фильма «Собачье сердце» прошло в Петербурге

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Открытие памятника персонажам фильма «Собачье сердце» прошло в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 ноября. Памятник персонажам фильма «Собачье сердце» открыли в Петербурге.

Торжественное открытие памятника персонажам фильма «Собачье сердце» состоялось в понедельник, 26 ноября, в полдень во дворе на Моховой улице, 27.

Напомним, черно-белый фильм режиссера Владимира Бортко, снятый по одноименному роману Михаила Булгакова, вышел на киностудии «Ленфильм» в 1988 году. Премьера состоялась 20 ноября того же года.

Автор: Алексей Громов
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