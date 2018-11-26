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Валуев презентовал в Петербурге сервис в области цифровой медицины и заботы о здоровье

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Валуев презентовал в Петербурге сервис в области цифровой медицины и заботы о здоровье

Санкт-Петербург, 26 ноября. В Санкт-Петербурге представили новый сервис заботы о здоровье, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Валуев презентовал в Петербурге сервис в области цифровой медицины и заботы о здоровье

Чемпион мир по боксу а в тяжелом весе Николай Валуев представил новую разработку в области цифровой медицины — сервис, который позволяет еще тщательнее заботиться о здоровье. Это приложение, благодаря которому люди смогут получать онлайн консультацию у врача.

Презентация прошла 26 ноября в отеле «Введенский» на Большом Проспекте.

Автор: Алексей Громов
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