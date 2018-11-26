В Петербурге начался суд по делу футболиста Башкирова

Санкт-Петербург, 26 ноября. В 129-м участке мировых судей Санкт Петербурга начался процесс по делу игрока футбольного клуба «Крылья Советов» Евгения Башкирова.

Он обвиняется в том, что в октябре этого года был пойман сотрудниками самарского ГИБДД за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Экспертиза показала трехкратное превышение допустимых норм алкоголя в крови.

На первое заседание сам игрок не явился, его интересы представляет адвокат, который попросил перенести слушания, потому что не успел ознакомиться с делом. Судья Наталья Романцова удовлетворила просьбу защитника.

ФАН напоминает, что за административное нарушение по статье 12.8 ч.1 Башкирову грозит лишение прав до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей. Башкиров сам попросил перенести слушания по месту проживания, а именно в Санкт-Петербург.