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Пропавшего подростка нашли пьяным в петербургской больнице

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Пропавшего подростка нашли пьяным в петербургской больнице

Санкт-Петербург, 26 ноября. Пропавшего 17-летнего подростка нашли пьяным в больнице в Санкт-Петербурге.

Сообщение о поступившем в больницу 17-летнем подростке в состоянии алкогольного опьянения получили органы правоохранительных органов ночью. Соответствующую информацию передает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

По словам подростка, он был пьян и разбил кулаком стекло в подъезде. Оказалось, что его разыскивают с 3 октября 2018 года: подросток ушел из дома и не вернулся.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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