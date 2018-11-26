Пропавшего подростка нашли пьяным в петербургской больнице

Санкт-Петербург, 26 ноября. Пропавшего 17-летнего подростка нашли пьяным в больнице в Санкт-Петербурге.

Сообщение о поступившем в больницу 17-летнем подростке в состоянии алкогольного опьянения получили органы правоохранительных органов ночью. Соответствующую информацию передает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

По словам подростка, он был пьян и разбил кулаком стекло в подъезде. Оказалось, что его разыскивают с 3 октября 2018 года: подросток ушел из дома и не вернулся.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.