Трое мигрантов привязали голого жителя Ленобласти к дереву и ограбили

Санкт-Петербург, 26 ноября. Трое уроженцев Таджикистана раздели жителя Ленобласти, привязали к дереву и, угрожая изнасилованием и убийством, ограбили.

Сообщение в отделение полиции поступило от потерпевшего мужчины 1983 года рождения в пятницу, 23 ноября, около 20.10. Он рассказал, что трое мужчин во Всеволожском районе сели к нему в машину и начали душить, один из нападавших угрожал ножом.

Мужчину отвезли в лесополосу, расположенную на Мурманском шоссе, после чего раздели, привязали к дереву, угрожая убийством и изнасилованием, забрали цепочку из металла желтого цвета с крестиком и 20 тысяч рублей. Затем развязали заявителя и скрылись в неизвестном направлении.