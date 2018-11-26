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Трое мигрантов привязали голого жителя Ленобласти к дереву и ограбили

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Трое мигрантов привязали голого жителя Ленобласти к дереву и ограбили

Санкт-Петербург, 26 ноября. Трое уроженцев Таджикистана раздели жителя Ленобласти, привязали к дереву и, угрожая изнасилованием и убийством, ограбили.

Сообщение в отделение полиции поступило от потерпевшего мужчины 1983 года рождения в пятницу, 23 ноября, около 20.10. Он рассказал, что трое мужчин во Всеволожском районе сели к нему в машину и начали душить, один из нападавших угрожал ножом.

Мужчину отвезли в лесополосу, расположенную на Мурманском шоссе, после чего раздели, привязали к дереву, угрожая убийством и изнасилованием, забрали цепочку из металла желтого цвета с крестиком и 20 тысяч рублей. Затем развязали заявителя и скрылись в неизвестном направлении.

Автор: Алексей Громов
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