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Житель Ленобласти пытался взорвать бывшую жену и ее знакомого

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Житель Ленобласти пытался взорвать бывшую жену и ее знакомого

Санкт-Петербург, 26 ноября. Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, который попытался взорвать бывшую жену и ее знакомого в Ленобласти.

Как стало известно ФАН, в пятницу, 23 ноября, около полудня в деревне Сяськелево неработающий мужчина 1978 года рождения воспользовался дубликатами ключей и проник в частный двухэтажный дом по улице Центральная, после чего закрепил конец веревки, привязанной к файер-ракете, к ручке входной двери, открыл краны трех 50-литровых газовых баллонов и перерезал газовые шланги.

В настоящее время злоумышленника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. На участке дома установлены камеры видеонаблюдения, их изъяли для дальнейшего изучения.

Автор: Алексей Громов
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