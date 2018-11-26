Гражданина Украины задержали в Петербурге за развращение школьника в парадной дома

Санкт-Петербург, 26 ноября. Неизвестный мужчина надругался над восьмиклассником в парадной дома в Петербурге.

Как стало известно ФАН, в пятницу, 23 ноября, около 21.40 в отделение правоохранительных органов обратилась неработающая женщина 1981 года рождения, которая сообщила, что 20 минут назад неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении ее малолетнего сына в подъезде дома на Ленинском проспекте.

Сотрудники полиции задержали гражданина Украины 1959 года рождения по подозрению в совершении преступления. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.