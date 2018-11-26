Санкт-Петербург, 26 ноября. Разложившийся труп нашли в подвале дома в Петербурге. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в правоохранительных органах.

Жильцы дома на улице Дмитрова в субботу, 24 ноября, около 16.00 сообщили диспетчеру о том, что из подвала идет сильный неприятный запах. На место выехал слесарь, который обнаружил в подвале разложившийся труп неизвестного человека.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают личность погибшего человека.