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Труп мужчины в медицинских перчатках нашли на улице в Петербурге

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Труп мужчины в медицинских перчатках нашли на улице в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 ноября. Труп мужчины в спортивном костюме и медицинских перчатках нашли в Петербурге. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Труп неизвестного мужчины около 30 лет без признаков насильственной смерти нашли у дома на улице Пионерстроя в воскресенье, 24 ноября, около 08.20.

Рост мужчины составляет порядка 175 сантиметров, у него темные волосы, одет в черную спортивную куртку, темно-синие штаны, разноцветные кроссовки, на руке — медицинская перчатка. Позже удалось установить, что погибшим является мужчина 1981 года рождения, проживавший на улице Пионерстроя, 18.

Автор: Алексей Громов
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