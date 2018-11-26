В Петербурге задержали вандала, закрасившего мемориальную доску на Невском проспекте

Санкт-Петербург, 26 ноября. Уголовное дело возбудили в отношении вандала, закрасившего мемориальную доску времен Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, 19 ноября неизвестный закрасил белой краской на фасаде здания на Невском проспекте, 14, мемориальную доску, надпись на которой предупреждает о том, что данная сторона улицы наиболее опасна при артобстреле.

Сотрудники полиции задержали неработающего мужчину, который подозревается в совершении данного преступления. В отношении него возбудили уголовное дело.