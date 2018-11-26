Шестиклассница в Петербурге ушла из дома и не вернулась

Санкт-Петербург, 26 ноября. Шестиклассница ушла из дома и не вернулась в Санкт-Петербурге. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщение о пропаже девочки поступило в отделение полиции от мужчины 1951 года рождения, проживающего на улице Аэродромная. Он рассказала, что в субботу, 24 ноября, около 13.00 его дочь 2006 года рождения ушла из дома и не вернулась.

Девочка учится в шестом классе в гимназии 66. Ей на вид 12-13 лет, рост составляет порядка 160-174 сантиметров, у школьницы светло-русые волнистые волосы. В день пропажи на ней были желтая куртка, синие джинсы и черные ботинки.