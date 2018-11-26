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Неизвестный избил мужчину в центре Петербурга

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Неизвестный избил мужчину в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 26 ноября. Неизвестный избил мужчину на Малой Морской улице в Санкт-Петербурге.

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах нападения на мужчину на Малой Морской улице около 15.00 в воскресенье, 25 ноября. Пострадавшего доставили в одну из петербургских больниц. Медики диагностировали у него ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и линейный передом затылочной кости.

В настоящее время правоохранители бросили свои силы на поиски злоумышленника, причинившего серьезные травмы мужчине. Об этом пишут «Невские новости».

Автор: Алексей Громов
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