Неизвестный избил мужчину в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 26 ноября. Неизвестный избил мужчину на Малой Морской улице в Санкт-Петербурге.

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах нападения на мужчину на Малой Морской улице около 15.00 в воскресенье, 25 ноября. Пострадавшего доставили в одну из петербургских больниц. Медики диагностировали у него ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и линейный передом затылочной кости.

В настоящее время правоохранители бросили свои силы на поиски злоумышленника, причинившего серьезные травмы мужчине. Об этом пишут «Невские новости».