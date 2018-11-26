Иномарка насмерть сбила пенсионера в Кировском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 26 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Кировском районе Санкт-Петербурга: иномарка насмерть сбила пенсионера.

Как стало известно ФАН, происшествие случилось в воскресенье, 25 ноября, около 17.30 на проспекте Маршала Жукова: мужчина за рулем иномарки Volkswagen, двигаясь по проспекту Маршала Жукова от Ленинского проспекта к улице Маршала Казакова, совершил наезд на пешехода 1935 года рождения, пересекавшего проезжую часть в зоне регулируемого перехода.

Пожилой мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи.