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Полиция задержала петербуржца, развращавшего полгода через соцсеть 12-летнюю школьницу

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Полиция задержала петербуржца, развращавшего полгода через соцсеть 12-летнюю школьницу

Санкт-Петербург, 26 ноября. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Петербурга, который развращал малолетнюю девочку в соцсети.

Как стало известно ФАН, неработающий мужчина в период с 1 июня по 23 ноября в социальной сети «ВКонтакте» совершал развратные действия в отношении девочки 2006 года рождения. 

К настоящему моменту мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. Информация об этом поступила 00 в дежурную часть ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области из ГСУ СК РФ по городу.

Автор: Алексей Громов
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