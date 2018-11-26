Полиция задержала петербуржца, развращавшего полгода через соцсеть 12-летнюю школьницу

Санкт-Петербург, 26 ноября. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Петербурга, который развращал малолетнюю девочку в соцсети.

Как стало известно ФАН, неработающий мужчина в период с 1 июня по 23 ноября в социальной сети «ВКонтакте» совершал развратные действия в отношении девочки 2006 года рождения.

К настоящему моменту мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. Информация об этом поступила 00 в дежурную часть ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области из ГСУ СК РФ по городу.