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Оставшийся без электричества в квартире петербуржец угрожал взорвать дом

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Оставшийся без электричества в квартире петербуржец угрожал взорвать дом

Санкт-Петербург, 26 ноября. Сотрудники полиции задержали петербуржца, который пообещал взорвать дом, так как ему отключили электричество. Об этом сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Мужчина 1974 года рождения позвонил в полицию в воскресенье, 25 ноября, около 20.30 и сообщил, что из-за отключения электроэнергии в квартире он намерен, включив газ, взорвать целый дом.

Неработающему горожанину отключили электроэнергию из-за задолженности. В настоящее время его задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автор: Алексей Громов
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