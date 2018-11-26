Оставшийся без электричества в квартире петербуржец угрожал взорвать дом

Санкт-Петербург, 26 ноября. Сотрудники полиции задержали петербуржца, который пообещал взорвать дом, так как ему отключили электричество. Об этом сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Мужчина 1974 года рождения позвонил в полицию в воскресенье, 25 ноября, около 20.30 и сообщил, что из-за отключения электроэнергии в квартире он намерен, включив газ, взорвать целый дом.

Неработающему горожанину отключили электроэнергию из-за задолженности. В настоящее время его задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.