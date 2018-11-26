Картон загорелся в пункте приема макулатуры на юго-востоке Москвы

Москва, 26 ноября. ЧП зафиксировали в одном из столичных районов: загорелся картон в пункте приема макулатуры. Соответствующую информацию передает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве в своем микроблоге в Twitter.

Площадь пожара составила порядка ста квадратных метров. После получения сообщения о пожаре в здании в Батюнинском проезде, где, по некоторым данным, находится пункт приема макулатуры, на место незамедлительно выехали сотрудники МЧС, которые в кратчайшие сроки ликвидировали возгорание.

К счастью, информации о пострадавших не поступало.