Петербургским водителям напомнили о правилах езды при гололедице

Санкт-Петербург, 25 ноября. Водителям Петербурга напомнили о правилах вождения во время гололеда, об этом сообщили в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

26 ноября на дорогах Северной столицы ожидается гололедица, в связи с этим водители должны позаботиться о своевременной смене летней резины на зимнюю. Автомобилисты должны соблюдать скоростной режим, держать дистанцию с впереди идущими транспортными средствами, не идти на обгон.

На поворотах выполнять маневры плавно и не терять обзор дороги. Если петербуржец, будучи за рулем, увидит перебегающего дорогу пешехода, не стоит подавать звуковой сигнал. Это может напугать человека, и он упадет прямо на проезжей части.