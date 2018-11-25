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Рецидивист из Нальчика обстрелял двух мужчин в Петербурге

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Рецидивист из Нальчика обстрелял двух мужчин в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 ноября. Неизвестный обстрелял двух мужчин во дворе дома на улице Софьи Ковалевской в Петербурге, сообщил осведомленный источник.

В полицию Петербурга поступило сообщение от местного жителя, что его брата и еще одного родственника из огнестрельного оружия обстрелял неизвестный мужчина.

Пострадавших срочно госпитализировали, передает 78.ru. Правоохранительные органы разыскивают подозреваемого, им оказался рецидивист из Нальчика на автомобиле Ford Focus.

Ранее сообщалось о серьезной аварии на Бела Куна, при которой джип снес легковой автомобиль, а затем врезался в ограждение.

Автор: Ирина Селезнева
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