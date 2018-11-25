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Перепивший петербуржец умер в гостях у знакомой

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Перепивший петербуржец умер в гостях у знакомой

Санкт-Петербург, 25 ноября. Житель Петербурга пришел в гости к знакомой и скончался в ее квартире. Тело мужчины 55 лет на вид в майке и спортивных штанах обнаружили в квартире дома на улице Вавиловых.

Инцидент произошел 24 ноября. Мужчина пришел к 34-летней собутыльнице. Пара распивала крепкие напитки, утром 25 ноября хозяйка увидела, что ее друг мертв.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обзвонили знакомых погибшего. Они установили, что мужчину звали Дмитрий. Его тело направили в морг, где будет проведена экспертиза, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Петербурге водитель трамвая сбил девушку, которая в ночное время суток гуляла по путям.

Автор: Ирина Селезнева
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