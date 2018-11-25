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Мигранты поколотили автобус и угрожали его водителю в Петербурге

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Мигранты поколотили автобус и угрожали его водителю в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 ноября. В Петербурге недовольные пассажиры поколотили автобус и угрожали расправиться с водителем, сообщают очевидцы в соцсетях. Инцидент произошел вечером 24 ноября возле станции метро «Ломоносовская».

Группа мигрантов попросила водителя автобуса сделать остановку на Володарском мосту. Мужчина отказался, напомнив про правила дорожного движения. Пассажиры накинулись на водителя, били по стеклам и требовали отвезти их обратно.

Шофер продолжил движение и высадил приезжих на остановке. В салоне транспортного средства началась потасовка. Уставшие от шума пассажиры прогнали мигрантов.

Ранее сообщалось о ДТП с участием джипа и легковушки на Бела Куна в Петербурге, один человек получил травмы.

Автор: Ирина Селезнева
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