Джип столкнулся с легковушкой и снес ограждение в Петербурге: опубликовано видео
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Санкт-Петербург, 25 ноября. На пересечении улиц Пражской и Бела Куна в Петербурге произошло ДТП. Джип столкнулся с легковым автомобилем, видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.
По предварительным данным, авария произошла из-за неудачного маневра. Джип врезался в легковой автомобил и снес металлическое ограждение. На месте ЧП находятся оперативные службы, правоохранительные органы.
Водителя легковушки срочно госпитализировали.