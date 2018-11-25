Джип столкнулся с легковушкой и снес ограждение в Петербурге: опубликовано видео

Санкт-Петербург, 25 ноября. На пересечении улиц Пражской и Бела Куна в Петербурге произошло ДТП. Джип столкнулся с легковым автомобилем, видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

По предварительным данным, авария произошла из-за неудачного маневра. Джип врезался в легковой автомобил и снес металлическое ограждение. На месте ЧП находятся оперативные службы, правоохранительные органы.

Водителя легковушки срочно госпитализировали.