Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Джип столкнулся с легковушкой и снес ограждение в Петербурге: опубликовано видео

92
0 Оставить комментарий

Джип столкнулся с легковушкой и снес ограждение в Петербурге: опубликовано видео

Санкт-Петербург, 25 ноября. На пересечении улиц Пражской и Бела Куна в Петербурге произошло ДТП. Джип столкнулся с легковым автомобилем, видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

По предварительным данным, авария произошла из-за неудачного маневра. Джип врезался в легковой автомобил и снес металлическое ограждение. На месте ЧП находятся оперативные службы, правоохранительные органы.

Водителя легковушки срочно госпитализировали.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.