Гололед привел к массовым ДТП в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 ноября. Снегопады и перепады дневных и ночных температур привели к появлению на дорогах гололедицы. Жители Петербурга сообщают в соцсетях об авариях, которые произошли в нескольких районах города.

ДТП произошло на спуске с Обводного канала к мосту Александра Невского, пострадали семь автомобилей. В данном районе движение затруднено. На месте инцидента находятся оперативные службы.

На Благовещенском мосту встали шесть автомобилей из-за того, что не сменили летнюю резину на зимнюю. Петербуржцы жалуются, что на Пискаревском проспекте гололедица.

Ранее синоптики предупредили жителей Петербурга и Ленобласти о понижении температуры воздуха до минус 10 в ночь на 26 ноября. Ранее сообщалось об аварии на Бела Куна, где джип снес ограждение.