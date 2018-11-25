В ДТП с двумя иномарками в Петербурге пострадал 58-летний пассажир

Санкт-Петербург, 25 ноября. На проспекте Космонавтов вечером 24 ноября произошла авария, при которой пострадал 58-летний мужчина, сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Дорогу не поделили автомобили Kia Rio, которым управлял 27-летний водитель, и 28-летняя автоледи за рулем Mazda 6. В результате столкновения тяжелые травмы получил пассажир первой иномарки.

Прибышие на место ДТП врачи скорой госпитализировали мужчину. Правоохранительные органы Петербурга выясняют обстоятельства аварии. Ранее сообщалось о сразу двух крупных авариях в Кемеровской области.