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В ДТП с двумя иномарками в Петербурге пострадал 58-летний пассажир

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В ДТП с двумя иномарками в Петербурге пострадал 58-летний пассажир

Санкт-Петербург, 25 ноября. На проспекте Космонавтов вечером 24 ноября произошла авария, при которой пострадал 58-летний мужчина, сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Дорогу не поделили автомобили Kia Rio, которым управлял 27-летний водитель, и 28-летняя автоледи за рулем Mazda 6. В результате столкновения тяжелые травмы получил пассажир первой иномарки.

Прибышие на место ДТП врачи скорой госпитализировали мужчину. Правоохранительные органы Петербурга выясняют обстоятельства аварии. Ранее сообщалось о сразу двух крупных авариях в Кемеровской области.

Автор: Ирина Селезнева
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