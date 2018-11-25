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Последняя неделя осени в Петербурге и Ленобласти начнется со снегопада

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Последняя неделя осени в Петербурге и Ленобласти начнется со снегопада

Санкт-Петербург, 25 ноября. Последняя неделя осени в Петербурге начнется с похолодания и снегопада, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

26 ноября столбики термометров покажут минус 4 градуса. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 8 метров в секунду. Местами в Петербурге возможны осадки в виде снега.

Перепад дневных и ночных температур приведет к гололедице на городских и областных дорогах. Спасатели призвали водителей быть внимательными за рулем, держать дистанцию с другими транспортными средствами.

Автор: Ирина Селезнева
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