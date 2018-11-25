Тело школьницы нашли в квартире во Фрунзенском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 25 ноября. Во Фрунзенском районе Петербурга произошло ЧП: из квартиры срочно госпитализировали с острым отравлением студента колледжа, сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около 11.00 24 ноября. В квартире находилось тело 16-летней девушки. Признаков насильственных смерти на теле погибшей полиция не обнаружила.

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование. По предварительным данным, подростки отравились наркотическими веществами. Ранее сообщалось, что трамвай сбил в Петербурге молодую девушку, которая ночью гуляля по трамвайным путям.