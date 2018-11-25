Неизвестные зверски изрезали двух братьев-мигрантов в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 ноября. В ночь на 24 ноября в Петербурге неизвестные напали на уроженцев Узбекистана, мигранты получили серьезные ранения, сообщили в УМВД РФ по Петербургу.

В Александровскую больницу около 01.30 поступили двое мигрантов. Старшего брата госпитализировали с множественными ножевыми ранениями, младшего после осмотра отпустили.

Известно, что узбеки нарушили правила въезда на территорию России. По факту нападения на мигрантов возбуждено уголовное дело, полиция разыскивает нападавших.