Полиция задержала водителя каршеринга на севере Петербурга

Санкт-Петербург, 25 ноября. Сотрудники полиции задержали и надели наручники на водителя каршерингового автомобиля в Петербурге, сообщили очевидцы происшествия.

Инцидент произошел в ночь на 25 ноября, рядом со станцией метро «Удельная». Правоохранители остановили автомобиль на проспекте Энгельса.

Очевидцы происшествия отмечают, что задержание происходило при большом скоплении полиции. Они не исключили, что у мужчины взяли отпечатки пальцев. Ранее сообщалось, что в Петербурге трамвай сбил молодую девушку, которая шла по путям.