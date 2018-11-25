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Налог на автомобили с двигателем на газе снизили в Ленобласти

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Налог на автомобили с двигателем на газе снизили в Ленобласти

Санкт-Петербург, 25 ноября. Губернатор Ленинградской области Александр Дроденко подписал закон о снижении транспортного налога на автомобили, которые работают на газе.

Жители региона получат 50% льготу при уплате транспортного налога, если их транспортное средство зарегистрировано на территории Ленобласти. Отмечается, что в области создают развитую сеть газозаправочных станций.

В 2019 году ставка налога для автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил составит 18 рублей за одну л.с., для 25-сильных двигателей ставка около 25 рублей. Льгота будет действовать до 2023 года.

Автор: Ирина Селезнева
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