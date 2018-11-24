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Перфоманс в центре Петербурга: канатоходец прошелся над каналом Грибоедова

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Перфоманс в центре Петербурга: канатоходец прошелся над каналом Грибоедова

Санкт-Петербург, 24 ноября. В центре Петербурга прошел необычный перфоманс: молодой человек прошел по тросу, натянутому над каналом Грибоедова, о чем стало известно Федеральному агентству новостей.

За действиями канатоходца наблюдали десятки человек. Они восторженно похлопали ему после того, как тот успешно достиг противоположной стороны канала. Однако мастерство молодого человека не было оценено правоохранителями. Смельчака дождалась полиция на другом берегу и задержала. Его посадили в полицейский автомобиль для оформления протокола.

Автор: Тимур Румянцев
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