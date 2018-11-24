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Беглов поручил усилить поддержку одиноких матерей в Петербурге

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Беглов поручил усилить поддержку одиноких матерей в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 ноября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил усилить борьбу с должниками по алиментам. Об этом он сообщил на встрече с общественниками из «Женского альянса».

В Петербурге работает свыше сотни общественных организаций, 46 из них входят в «Женский альянс». По словам Александра Беглова, все решения городских властей должны быть понятны и прозрачны.

Для этого необходимо быть в постоянном контакте с общественниками. Губернатор добавил, что важно помогать молодым семьям, заботиться о здоровье женщин. Он поручил решить проблему с недостатком маммографов, в также усилить борьбу со злостными неплательщиками алиментов.

Автор: Ирина Селезнева
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