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Трамвай сбил молодую девушку в Петербурге

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Трамвай сбил молодую девушку в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 ноября. В Петербурге госпитализировали девушку, которая попала под травмай. Она шла по выделенным путям на Московском проспекте.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента. По данным пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел около 01.00 24 ноября. Водитель трамвая 1980 года рождения сбил девушку 1997 года рождения.

Пострадавшую срочно госпитализировали в НИИ имени Джанелидзе. Медики оценивают состояние пациентки как тяжелое. Ранее сообщалось, что в Петербурге строители заменили лепнину на историческом здании на монтажную пену белого цвета.

Автор: Ирина Селезнева
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