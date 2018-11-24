Лепнину дореволюционного здания в Петербурге «восстановили» монтажной пеной​​​​​​​



Санкт-Петербург, 24 ноября. Петербургские строители заменили лепнину на монтажную пену на старинном доме, расположенном в Петроградском районе.

Об этом написала в Facebook одна из местных жительниц, ставшая свидетельницей труда «реставраторов». Она сообщила, что строители пытались восстановить лепнину на историческом здании на Малом проспекте.

Петербурженка пожаловалась, что вместо специалистов с фасадом работают обыкновенные строители. Постройка является доходным домом Ванюковой, здесь жил писатель Алексей Толстой, автор известного «Гиперболоида инженера Гарина» и «Аэлиты».

Ранее сообщалось, что строитель просверлил отверстие в пупке ангела на лепнине одного из исторических зданий в Петербурге.