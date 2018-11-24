Более чем в 300 домах Петербурга остывают батареи из-за прорыва труб

Санкт-Петербург, 24 ноября. В двух районах Петербурга восстанавливают теплоснабжение после прорыва, сообщили в «Теплосети Санкт-Петербурга».

Трубы ремонтируют в двух районах, в общей сложности более 300 домов остались без стабильного отопления. Парение заметили на Ленинском проспекте, 119, после чего начались ремонтные работы.

Отмечается, что на данном участке ремонт продлится до 06.00 25 ноября. Параметры поступающего в квартиры тепла понижены. Второй дефект выявили на Октябрьской набережной, 100.

Ранее сообщалось, что город Кировск оставлен без холодной воды из-за прорыва трубы. Опубликованы фото с места ЧП.