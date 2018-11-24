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Дзюба пошутил о целости своих зубов, надев форму хоккеистов СКА

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Дзюба пошутил о целости своих зубов, надев форму хоккеистов СКА

Санкт-Петербург, 24 ноября. Нападающий петербургского ФК «Зенит» Артем Дзюба надел форму хоккейного клуба СКА и пошутил о целости своих зубов.

Капитан российской сборной по футболу встал на коньки. Он опубликовал в соцсетях фото в форме клуба СКА.

«Осталось только потерять зубы», пошутил футболист.

Фанаты Дзюбы отметили, что новая форма ему очень идет. Они предложили спортсмену играть в хоккей, если его не выпустят на поле в основном составе. Многие считают, что усиленный хоккейной формой футболист стал похож на героя Арнольда Шварценеггера Терминатор.

Автор: Ирина Селезнева
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