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Четыре моста разведут в ночь на 25 ноября в Петербурге

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Четыре моста разведут в ночь на 25 ноября в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 ноября. В ночь на 25 ноября в Петербурге разведут четыре моста, сообщили в ГБУ «Мостотрест».

С 01.25 до 02.45 будет разведен Благовещенский мост, Дворцовый разведут с 01.10 до 02.50, Биржевой — с 02.00 до 04.55, а Тучков с 02.00 до 02.55. Петербуржцы должны заранее планировать свой маршрут.

Петербург — город на Неве, здесь находятся около 800 мостов, в том числе для пешеходов. Туристы часто приезжают в Петербург, чтобы полюбоваться на развод мостов. Путешественникам рекомендуют одеваться потеплее, поскольку у воды значительно холоднее, чем в центре города.

Автор: Ирина Селезнева
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