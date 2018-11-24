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Водитель иномарки пострадал в ДТП с автобусом в Петербурге

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Водитель иномарки пострадал в ДТП с автобусом в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 ноября. В Красносельском районе Петербурга произошло ДТП, которое спровоцировало затор на дороге, сообщили очевидцы.

Инцидент произошел около 13.00 на проспекте Народного ополчения, где столкнулись автобус и Renault Symbol. В пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти пояснили, что за рулем автобуса «ЛиАЗ» находился 37-летний водитель.

Иномаркой управлял 68-летний мужчина. На место ДТП прибыли экстренные службы, водителя легкового автомобиля срочно госпитализировали.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии. Ранее сообщалось о массовой аварии на проспекте Славы.

Автор: Ирина Селезнева
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