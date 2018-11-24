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Беглов проинспектировал строительство школы в Приморском районе Петербурга

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Беглов проинспектировал строительство школы в Приморском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 24 ноября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов проинспектировал строительство школы № 777 в Приморском районе города.

Беглов провел совещание по вопросам строительства образовательных объектов в Петербурге. Губернатор считает, что проект новой школы довольно интересный, его можно сделать типовым.

Глава города добавил, что к 2022 году власти построят в Приморском районе 11 школ, но норма будет выполнена только к 2024 году. Известно, что необходимо уменьшить число учеников в начальной школе до 22 учащихся в классе.

Беглов проинспектировал школьный бассейн, осмотрел класс 3D-инженерии и класс хореографии. Ранее сообщалось, что депутаты Петербурга поддержали во втором чтении бюджет города с тремя поправками на 2019 год.

Автор: Ирина Селезнева
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