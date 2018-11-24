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Петербургский «Зенит» подписал контракт с 25-летним баскетболистом из США

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Петербургский «Зенит» подписал контракт с 25-летним баскетболистом из США

Санкт-Петербург, 24 ноября. Новый игрок появился в баскетбольном клубе «Зенит» в Петербурге, им стал американский защитник Коди Миллер-Макинтайр, сообщили в пресс-службе клуба.

Уроженец Северной Каролины, США начал свою спортивную карьеру в Бельгии. В 2016 году он выступал с «Левен Бирз», став лучшим игроком-снайпером в бельгийской лиге.

В прошлом году он подписал контракт с «Пармой», а затем выступал за клуб «Даллас Маверикс». Фанаты считают, что Миллер-Макинтайр станет новой кровью и будет содействовать победам петербургской баскетбольной команды.

Автор: Ирина Селезнева
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